شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لكأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة ليلية تفقد خلالها ستاد القاهرة في إطار المُتابعة الميدانية الدؤوبة للترتيبات النهائية لانطلاق مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32 في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

رافق رئيس الوزراء اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، تأتي الزيارة بهدف الوقوف على كافة التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفل افتتاح البطولة الأفريقية الأبرز، والمباراة الإفتتاحية، التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره الزيمبابوي، مساء يوم 21 يونيو، كما يشهد اجراء مباريات المنتخب الوطني، حيث قام رئيس الوزراء بجولة في مختلف أنحاء الاستاد، وتفقد أيضاً حالة الطرق المؤدية إليه، والتى تم الانتهاء من تطويرها.

وتابع رئيس الوزراء ما انتهت إليه أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في استاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته، وأكد مدبولي على تقديره للجهود التي تبذل في هذه الفترة من مختلف عناصر العمل والجهات المسؤولة، لافتاً إلى أن هذه البطولة تعدُ فرصة ذهبية لإظهار قدرة مصر الكبيرة على التنظيم والإعداد، وتحقيق الإنجاز في وقت قياسي، وهو أمر ليس جديداً على هذا البلد، كما يتطلع لأن تكون البطولة دفعة ايجابية لرياضة كرة القدم المصرية بفضل ما تم من تطوير للملاعب المصرية وتوفير التجهيزات على أعلى مستوى.

وشدد مدبولى على ضرورة إجراء التجارب اللازمة لإضاءة الاستاد، والشاشات الإلكترونية، مع ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع بكافة منطقة الاستاد.