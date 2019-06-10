شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نهاية الدوري بعد الأمم الإفريقية رسميًا.. ومباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن موعد المباريات المتبقية من الدوري المصري وكأس مصر، حيث سيتم إقامتها بعد انتهاء منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

المسابقات أعلنت عن جدول المباريات، والذي سيبدأ بمباراة الجونة ضد الزمالك يوم 23 يوليو المقبل، بعد انتهاء منافسات كأس الأمم بأربعة أيام.

جدول اتحاد الكرة

وجاء نص البيان كالتالي..

الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يضطلع بمسؤولياته تجاه كل الاندية وخدمة المنتخبات الوطنية، يؤكد على أنه أوضح كثيراً الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم استثنائياً يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما أن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وهو ما زاد من مسؤوليتنا جميعاً، خاصّة أن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى أربعة شهور تقريباً احتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة.. فضلاً عن المشاركات الإفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات. ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهداً كبيراً للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم.

لكن للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الأخيرة مع كل الأندية.

لكن المؤكد ايضاً أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية والعربية دون مجاملة لأي نادِ، حيث نقف على مسافة واحدة

من جميع الأندية ونحن نقدِر النادي الاهلي كنادِ كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسؤولي الأندية ونتفهم جيداً أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الأمم وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الأندية وهي بالطبع مطلب كل الاندية ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية، لكن رغبة النادي الاهلي والتي هي رغبتنـا بالاساس بإنهاء بطولة الدوري قبـل بدء كـأس الأمم الأفريقيـة أصبحت تصطدم بالواقع وهو أن الوقت لم يعد سامحاً بذلك كما ان استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الاندية

وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية. والنادي الأهلي والذي نراهن دائماً على قيمته ووطنيته في مثل هذه الظروف ومعه كل الأندية المصرية وقبلها الاتحاد المصري لكرة القدم يقع عليها العبء الأكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفيما يتعلق بالقيد الإفريقي فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الإفريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من (30 يونيو إلى 5 أغسطس) استناداً إلى إعادة نهائي دوري الأبطال الإفريقي.. ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم بألا يلحق أي ضرر فني أو أدبي بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد.. وفي ذات الوقت فإن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة.

وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسؤولة (إيفاب) لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع على تكاليفه وقدرة الأندية على تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه.. وسيتم اليوم إعلان مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدوري العام وكأس مصر ومباراة السوبر المصري 2018-2019 .