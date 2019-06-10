شكرا لقرائتكم الدوري يعود للحياة بعد كأس أمم أفريقيا بـ96 ساعه فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات عن المباريات المتبقيه في الدوري المصري و كاس مصر و التي ستستكمل بعد كاس أمم أفريقيا بـ96 ساعة فقط.

حيث ستنتهي البطولة يوم 19/6/2019 بينما سيستكمل الدوري يوم 23/6/2019 بمباراة الزمالك امام الجونة.

الجدير بالذكر أنه تم الاعلان ايضا عن كأس السوبر المصري بين الاهلي و الزمالك يوم 18/9/2019.



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