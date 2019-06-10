- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الدوري يعود للحياة بعد كأس أمم أفريقيا بـ96 ساعه فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات عن المباريات المتبقيه في الدوري المصري و كاس مصر و التي ستستكمل بعد كاس أمم أفريقيا بـ96 ساعة فقط.
حيث ستنتهي البطولة يوم 19/6/2019 بينما سيستكمل الدوري يوم 23/6/2019 بمباراة الزمالك امام الجونة.
الجدير بالذكر أنه تم الاعلان ايضا عن كأس السوبر المصري بين الاهلي و الزمالك يوم 18/9/2019.
5c27ab69-5b5a-49db-a449-fc8a16ca9a7a
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري يعود للحياة بعد كأس أمم أفريقيا بـ96 ساعه فقط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.