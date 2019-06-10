شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاهلي و الزمالك بالسوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات معاد كاس السوبر المصري عام 2018 الذي سيقام بين الاهلي بصفته بطل الدوري و الزمالك كبطل لكاس مصر 2018.

و سيقام يوم 18/9/2019، وسيحدد اتحاد الكرة لاحقاً مكان المباراة و الاقرب سيقام اللقاء في الامارات.

كما أعلن عن باقي مبارايات الدوري المصري و كاس مصر الذي سيستكمل بعد مباريات كاس امم افريقيا.



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