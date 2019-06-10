شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مصير خالد جلال بالزمالك وموعد إعلان أسم المدرب الأجنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، مصير خالد جلال المدير الفنى للفريق الكروى، وحقيقة البحث عن مدير فنى أجنبى خلال الفترة الحالية.

قال المصدر أن التعاقد مع مدرب أجنبى فى الوقت الحالى أمر مستبعد خاصة أن الدوري الممتاز متوقف لقرابة الشهرين بسبب بطولة أمم أفريقيا وبالتالى سيتحمل النادي راتب مدرب أجنبى بالعملة الصعبة دون خوض مباريات.

أضاف المصدر أن خالد جلال مستمر مع الزمالك بعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، وحال نجاحه فى حصد الدرع والفوز على النادي الأهلي فى مباراة الدور الثانى سيستمر فى مهمته خلال الموسم القادم ولن يتم التعاقد مع مدرب أجنبى نهائيا.