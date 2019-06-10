شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك و الإسماعيلي بالدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة المصري عن مواعيد مباريات الدوري العام بعد بطولة كاس أمم إفريقيا 2019، التي ستقام يوم 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو على الأراضي المصرية.

ومن ضمن المواعيد التى تم اعلنها هى مباراة الزمالك و الاسماعيلي ضمن موجلات الجولة 27 من عمر الدورى المصرى والتى ستقام على ستاد بتروسبورت.

وستقام مباراة الزمالك و الاسماعيلي يوم الجمعة 29/7/2019 فى تمام الساعة الثامنة على ستاد برج العرب الاسكندرية

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 68 نقطة بينما يحتل الاسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة.