شكرا لقرائتكم الأهلي يرسل عرض رسمي "علي بياض" لشراء مدافع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو النادى الأهلى عرضاً رسمياً لنظرائهم فى الإسماعيلي لشراء المدافع محمود متولى لتدعيم دفاعات الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلى أن النادى أرسل عرضاً مفتوحاً لم يتم إدراج قيمة مالية فيه، تاركين للإسماعيلي حرية وضع الرقم المطلوب مع إمكانية خروج لاعبين من الفريق الأحمر للإسماعيلي على سبيل الإعارة.

وسبق ارسال العرض سلسلة مفاوضات بين الأهلى والإسماعيلي، عقب رفض إدارة الدراويش إتمام الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية نظرًا للحاجة الفنية للاعب ، وحصل الأهلى على توقيع محمود متولى لمدة 5 مواسم فى وقت سابق،واستلم اللاعب مليون جنيه كمقدم تعاقد، خاصة وأن عقده مع الإسماعيلي ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأى ناد مجاناً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويراهن الأهلى على موافقة الإسماعيلي على بيع متولى من أجل تحقيق استفادة مالية وتجنب رحيله مجاناً كما من المتوقع أن يحدث مع زميله كريم بامبو الذي انتهي عقده مع الإسماعيلي وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلى.