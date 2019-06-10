شكرا لقرائتكم كهربا بـ "الأحمر" في إجازة بفرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادى الزمالك صور جديدة لأخر اطلالاته بالأحمر خلال تواجده فى فرنسا. و يتواجد كهربا فى فرنسا لقضاء أجازة قصيرة فى إطار توقف الدورى . كان خالد جلال المدير الفنى للفريق منح اللاعبين فترة راحة فى ظل توقف الدورى لاستعداد المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية. Advertisements

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