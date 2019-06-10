شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري بعد أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة المصري عن مواعيد مباريات الدوري المصري بعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي ستقام يوم 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو على الأراضي المصرية.

ومن ضمن المواعيد التي أعلنها اتحاد الكرة المصري مباراة الزمالك والجونة، حيث سيلتقي الفريقان يوم 23 يوليو المقبل ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري، حيث ستقام المباراة في الساعة الثامنة على ستاد الجونة.

جدير بالذكر أن الأهلي يعتلي صدارة جدول الدوري برصيد 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة.