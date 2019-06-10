شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض قمتين في 5 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات عن المباريات المتبقيه في الدوري المصري و كأس مصر و الذي ستستكمل بعد كاس أمم أفريقيا بـ96 ساعة فقط.
و سيخوض الزمالك قمتين أمام الأهلي و الاسماعيلي، لقاء الاسماعيلي يوم 26/7/2019 و أمام الاهلي يوم 30/7/2019، مما ستكون مواجهات صعبة على القلعة البيضاء و نتائجها ستحدد من سيتوج بالدوري بنسبة كبيرة.
الجدير بالذكر أنه تم الاعلان ايضا عن كأس السوبر بين الاهلي و الزمالك يوم 18/9/2019.
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