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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر ، وذلك في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل وكان قد أكد العديد من المصادر المؤكدة داخل نادي الزمالك ، أن مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض لن يتمكن من اللحاق بانطلاقة فترة إعداد الفريق لمباريات حسم بطولة الدورى

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

حيث أنه من المقرر أن يعود الزمالك لخوض تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادًا لخوض الـ3 مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.