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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر ، وذلك في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل وكان قد أكد العديد من المصادر المؤكدة داخل نادي الزمالك ، أن مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض لن يتمكن من اللحاق بانطلاقة فترة إعداد الفريق لمباريات حسم بطولة الدورى
موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر
حيث أنه من المقرر أن يعود الزمالك لخوض تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادًا لخوض الـ3 مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.
موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصروكان مجلس إدارة مصر المقاصة قد أعلن اليوم الجهاز الفنى والإدارى والطبى المعاون لأحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للفريق الكروى بالنادى ، ويضم الجهاز المعاون لميدو كلاً من: عادل مصطفى مدربا عاما، وجمال عمر مدربا، وخالد عبد الله مدرب حراس، ومحمد عويس محللا فنيا، ووليد هويدى مدير الكرة، وسيد متولى مدير شئون اللاعبين، ومحمود معوض وخالد شيته إداريين.
موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصروكان الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال على خوض ثلاثة مباريات ودية خلال فترة إيقاف بطولة الدوري المصري.
موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصروكان قد حصل فريق الزمالك على راحة لمدة ١٠ أيام بعد مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري، حيث من المقرر ان يستأنف الابيض تدريباته يوم الأحد المقبل.
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