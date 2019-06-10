شكرا لقرائتكم تعرف على تعليق الأهلي على بيان اتحاد الكرة في أزمة جدول الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي رد فعل ناديه على بيان اتحاد الكرة المصري بخصوص تأجيل مباريات الدوري المصري لما بعد بطولة أمم إفريقيا. وقال مرجان في تصريحات صحفية "الأهلي سيستمر في التصعيد وسيلجأ للاتحاد الدولي "فيفا" والمحكمة الدولية". وأضاف "نحترم اتحاد الكرة لكن الأهلي يسعى دائما للحفاظ على حقوقه ولا يتراجع في قراراته". وأتم "لا نلجأ لوسائل الإعلام للصراخ ولكن نسلك الطرق الشرعية التي نسعى من خلالها الحفاظ على حق النادي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تعليق الأهلي على بيان اتحاد الكرة في أزمة جدول الدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.