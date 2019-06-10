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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر، حيث قرر اتحاد الكرة إقامة المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس باستاد برج العرب في الثامنة مساء ، وتذاع مباراة الاهلي وبيراميدز في كأس مصر، علي قناة أون سبورت والنيل سبورت الرياضية، يوم 28 فبراير الجاري.
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصركان بيراميدز قد تفوق على الأهلي في مبارتي الدوري ذهابا وإياب وهو اللقاء الذى تابعه ملايين من جماهير الكرة المصرية بسبب قوية الفريقين وامتلاكهما "ترسانة" نجوم قادرون على قلب موازين المباراة في أي وقت كما أن المنافسة المشتعلة بين الاهلي وبيراميدز ساهمت في زيادة قوة المباراة
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر
ومن جانبهم تمسك مسئولي نادي بيراميدز باستمرار اللاعب البوركيني إيريك تراورى، ضمن صفوف الفريق ورفض التفريط فى اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم تلقى اللاعب أكثر من عرض من عدة أندية خليجية.
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصركان فريق بيراميدز قد حصل على إجازة طويلة قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد، والذى سيكون بالتزامن مع التعاقد مع مدير فني جديد خلفاً للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل عن صفوف الفريق مؤخرا.
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصروكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، في في مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية المصرية، وتحدد يوم الأربعاء المقبل موعدا للنظر في الشكوى ، وذلك بعد أن أصدر المجلس بيانا وأعلن فيه التصعيد ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة جدول الدوري ومؤجلاته، وسبق وقدم شكوى رسمية للجنة التظلمات.
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