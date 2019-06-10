"لن نتراجع".. أول تعليق للأهلي على المواعيد الجديدة للدوري

كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لن تتراجع وتتخلى عن الطلبات التي اشترطت تحقيقها من أجل استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تنفيذ مطالب الأهلي رسمياً بإعلان استكمال بطولة الدوري المصري والكأس المحلي بعد بطولة أمم إفريقيا، ليمتد الموسم الحالي حتى 18 سبتمبر المقبل.

وفي تصريحات لـ"مصراوي" قال مرجان:"الأهلي لن يتنازل عن حقوقه، سنواصل التصعيد لدى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية".

وأضاف مرجان:"نسلك الطرق الشرعية من أجل...