رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موقفه النهائي من أزمة استكمال الدوري

كتب سامية شكرى - يوسف شعبان
أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم، قبل قليل، بيانا رسميا لتوضيح موقفه من استكمال مسابقة الدوري المصرى للموسم الحالى، والأزمة القائمة مع النادي الأهلي بسبب رغبة الأخير في إنهاء المسابقة قبل بطولة الأمم الأفريقية.
وأكد اتحاد الكرة، في البيان الذي نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى، استحالة إنهاء المسابقة المحلية قبل البطولة الأفريقية، بسبب انشغال أغلب أجهزة الدولة بالاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.. وجاء نص البيان على النحو...
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