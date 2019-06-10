صور.. محمد صلاح يصطاد سمكة عملاقة من أعماق البحر الأحمر

كتب أحمد طارق نجح النجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطنى، فى اصطياد سمكة عملاقة من أعماق البحر الأحمر بالغردقة، خلال قضائه عطلة نهاية الموسم. ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" صورة خلال تواجده على يخت أبيض، ونجح فى اصطياد السمكة العملاقة. ويتواجد محمد صلاح في الجونة لقضاء فترة راحة عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو أمام توتنهام وتوج ليفربول باللقب بالفوز 2/1 وأحرز صلاح هدفًا من ضربة جزاء. ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كـأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21...

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