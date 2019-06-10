الاتحاد المصري يعلن عن استكمال مباريات الدوري بعد كأس أمم إفريقيا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الإثنين عن قرار استكمال منافسات الدوري المحلي لكرة القدم بعد كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها بلاده اعتبارا من 21 الشهر الحالي.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رد فيه على الأزمة التي أثيرت في الفترة الماضية بعد اعتراض الأهلي على جدول المباريات المتبقية في الدوري الممتاز بسبب عدم تكافؤ الفرص.

واجتمع جميع اعضاء الاتحاد مساء الاثنين، للوصول إلى صيغة نهائية حول وضع المسابقة وموعد انتهائها، وذلك بعد يومين من البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي بطل ومتصدر الدوري، هدد فيه باللجوء الى الاتحاد الدولي (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس) بخصوص موقف الاتحاد المحلي من المباريات المتبقية في مسابقة الدوري.

وهدد الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديا وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة، وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية.

وأوضح أنه سيبدأ من "لجنة التظلمات في الاتحاد المصري، مرورا بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الاولمبية، وصولا إلى "فيفا" و"كاس" كي يحفظ حقوق النادي في الدوري العام لموسم 2018-2019، معتبرا أن الاتحاد المحلي لم يراع مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة لدى تحديد مواعيد بعض المباريات المتبقية.

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وكان مجلس ادارة الأهلي هدد في 25 ايار/مايو بعدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 حزيران/يونيو الى 19 تموز/يوليو وحفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم.

ورد الاتحاد المحلي الثلاثاء ببيان شدد فيه على أن يضطلع بمسؤولياته "تجاه كل الاندية وخدمة المنتخبات الوطنية"، مؤكدا أنه "أوضح كثيراً الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم استثنائيا يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019".

وتابع "نحن نقدِر النادي الاهلي كنادِ كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسؤولي الأندية ونتفهم جيدا أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الامم، وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الاندية... لكن رغبة النادي الاهلي والتي هي رغبتنا بالاساس بإنهاء بطولة الدوري قبل بدء كأس الامم الافريقية، أصبحت تصطدم بالواقع وهو ان الوقت لم يعد سامحا بذلك كما ان استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الاندية".

وبناء على ذلك أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عن موعد المباريات المتبقية من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويخوض الزمالك مبارياته المتبقية أيام 23 /تموز يوليو أمام الجونة، و 26 منه أمام الإسماعيلي و30 أمام الأهلي الذي يلعب بدوره يوم 26 تموز/يوليو مع المقاولون العرب، بالإضافة لمباراة القمة امام الزمالك.

ويتصدر الأهلي الترتيب بفارق 6 نقاط عن الزمالك الثالث لكنه خاض مباراة أكثر من الأخير، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الصدارة لكنه أنهى مبارياته الـ34.