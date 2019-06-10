شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب إسكندرية يفوز على سبورتنج 2/5 وديًا في تجربة "استاد الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب إسكندرية على سبورتنج 5/2 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، خلال تجربة استاد الإسكندرية بعد الانتهاء من تطويره وتجهيزه، وذلك للوقوف على مدى استعداده لاستقبال مباريات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

وحضر المباراة كل من الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم وشريف سعد رئيس استاد الإسكندرية .

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وكان المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، زار أول أمس، الاستاد وملاعب التدريب التى من المقرر أن يتدرب عليها الفرق الأربعة، وملاعب نادى الاتحاد بسموحة والنادى الأولمبى والأكاديمية وبرج العرب، لمتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة البطولة، ومتابعة ما جرى تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة خارج وداخل الاستاد وما يضمه من منشآت رياضية وملاعب.

ويستضيف استاد الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية من البطولة والتى تضم منتخبات نيجيريا غينيا بوروندى ومدغشقر.

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر تواجد 24 منتخبًا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، تقسم إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى الدور الـ16 صاحبًا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.