شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد موعد فتح باب القيد للموسم الجديد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس تحديد موعد فتح باب القيد للموسم الجديد الأسبوع المقبل . وقال عبد الدايم إن الموسم الجديد للدورى الممتاز للرجال سينطلق فى موعده المحدد يوم 1 أكتوبر القادم بدون الدوليين للارتباط بكأس العالم فى اليابان . وأشار إلى تحديد موعد انطلاق دورى السيدات للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 خلال الأيام المقبلة .

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