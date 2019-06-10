شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصدر بيانًا رسميًا ويؤكد استكمال الدورى بعد أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يضطلع بمسئولياته تجاه كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الظروف الإجبارية التـى جعلت هذا الموسم استثنائيًا، الأمر الذي يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما أن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضى الأكبر فى القارة المتمثل فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف اتحاد الكرة في بيان: "ما زاد من مسئوليتنا جميعًا قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر الذي جاء فى توقيت استثنائى، ولم يمر عليه سوى أربعة أشهر تقريبًا، الامر الذي احتجنا فيه أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضى بما يليق بمصرنا الكبيرة.. فضلاً عن المشاركات الأفريقية والعربية للأندية المصرية فى مختلف المسابقات، ومع هذا بذل الاتحاد المصرى لكرة القدم جهدًا كبيرًا للانتهاء من بطولة الدورى على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم".

وتابع اتحاد الكرة: "لكن للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق فى بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة فى الفترة الأخيرة مع كل الأندية، لكن المؤكد أيضًا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة فى البطولات الافريقية والعربية دون مجاملة لأى نادِ، حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ونحن نقدِر النادى الاهلى كنادِ كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التى تربطنا به وبكل مسئولى الأندية ونتفهم جيدًا أسباب الانتهاء من مسابقة الدورى العام قبل بطولة الأمم وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الأندية وهى بالطبع مطلب كل الأندية ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية، لكن رغبة النادى الأهلى والتى هى رغبتنـا بالأساس بإنهاء بطولة الدورى قبـل بدء كـأس الأمم الأفريقيـة اصبحت تصطدم بالواقع وهو أن الوقت لم يعد سامحًا بذلك كما أن استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية".

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وتابع اتحاد الكرة: "والنادى الأهلى والذى نراهن دائمًا على قيمته ووطنيته فى مثل هذه الظروف ومعه كل الأندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصرى لكرة القدم يقع عليهم العبء الأكبر فى هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن ويتطلب هذا استكمال مباريات الدورى بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وفيما يتعلق بالقيد الأفريقى فأكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه خاطب الاتحاد الأفريقى وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من (30 يونيو إلى 5 أغسطس) استنادًا إلى إعادة نهائى دورى الأبطال الافريقى .. ويسعى الاتحاد المصرى لكرة القدم بألا يلحق أى ضرر فنى أو أدبى بالأندية المصرية التى تقرر مشاركتها فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد.. وفى ذات الوقت فإن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية فى إدارة اللعبة.

وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فإن الاتحاد المصرى لكرة القدم بدأ بالفعل فى التواصل مع الجهة المسئولة لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع على تكاليفه وقدرة اللأندية على تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه.. وسيتم اليوم إعلان مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدورى العام وكأس مصر ومباراة السوبر المصرى 2018/2019 .