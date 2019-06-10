لاعب الزمالك ينتقل إلى سلة المصرية للاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل محمود يسرى، لاعب فريق سلة الزمالك إلى المصرية للاتصالات خلال فترة الانتقالات الجارية. وجاء تعاقد المصرية للاتصالات مع اللاعب فى ظل تدعيم الفريق بلاعبين جدد فى الموسم الجديد. كما تعاقد مسئولى الفريق مع أسامة شوقى لاعب الأولمبى، وعمر إيهاب لاعب فريق سموحة والشرقية للدخان بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الثنائى محمد يسرى وأحمد أسامة.

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