شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الوحيد لبقاء محمد عودة مع بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت جلسة خاصة مع مجلس إدارة النادى الخميس المقبل لوضع حد نهائى لبقاء المدير الفنى مع الفريق البترولى من عدمه.
كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بعد التعادل السلبى أمام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى وتوقف رصيده عند 35 نقطة.
وقد أكد محمد عودة فى تصريحات خاصة أنه قام بالسفر لإحدى المدن الساحلية مع أسرته للابتعاد عن الشحن الزائد بعد انتهاء مسابقة الدورى، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن مسئولى بتروجت خاطبوه أكثر من مرة لاستكمال مشواره مع الفريق بالقسم الثانى إلا أنه لم يتخذ قرارًا بالبقاء أو الرحيل حتى الآن.
وكشف محمد عودة عن أن السبب الوحيد الذى سيجعله يستمر مع بتروجت فى الموسم المقبل هى إدارة الفريق البترولى التى وصفها بالمحترمة جدًا، مشيرًا إلى أنها لا تستحق أن تلعب فى القسم الثانى .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على السبب الوحيد لبقاء محمد عودة مع بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.