تعرف على موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل. تقام المباراة فى الثامنة من مساء يوم 28 أغسطس باستاد برج العرب. Advertisements كما حددت اللجنة باقي المباريات بإقامة مباراة الفائز من الأهلى أو بيراميدز مع حرس الحدود يوم 1 سبتمبر فى دور الثمانية باستاد برج العرب كما يلتقي الزمالك مع المقاصة فى نفس اليوم باستاد السلام.

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