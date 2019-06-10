شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعتمد لائحة نادي الشمس رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لائحة نادى الشمس وذلك طبقًا للخطاب الرسمي الذي أصدرته الوزارة صباح اليوم لهيئة المطابع الأميرية لنشر اللائحة بالجريدة الرسمية للدولة "الوقائع المصرية" .

اعتماد عمومية الشمس Advertisements كانت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد اعتمدت لائحة النادي في أواخر فبراير الماضي، بعد أن تم اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية، بحضور 14714 عضوًا صوت عليها بنعم منهم 12986 عضوًا.

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