سوبر كورة.. هدرسفيلد يحدد موعد عودة رمضان صبحي للدورى الإنجليزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادى هدرسفيلد الانجليزى موعد انتظام لاعبيه وعلى رأسهم الدولى المصري رمضان صبحى لقائمة الفريق التى سيخوض بها استعداداته للموسم الجديد.

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