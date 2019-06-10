شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد الرماية يستقبل أبطال منتخب مصر المشاركين في بطولة أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل بمطار القاهرة الدولى منتخب مصر للرماية المشاركين فى بطولة أوروبا، وكان فى استقبالهم وفد من اتحاد الرماية المصرى فى مقدمتهم اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية.

وأعرب حسنى عن سعادته بأبناء الاتحاد ونجاحاتهم المتتالية فى الرماية داخل وخارج مصر.

وأوضح أن المستوى الذى يقدمه أبطال مصر فى الرماية يؤكد أننا سنحقق ميداليات فى أولمبياد طوكيو2020، وأن مشاركة المنتخب الوطنى للرماية، فى بطولة أوروبا للرماية التى استضفتها مدينة ميسينا بجزيرة صقلية فى إيطاليا، جعل هناك احتكاكًا قويًا بين الرماة.

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جدير بالذكر أن الرامى المصرى صلاح قاسم حصل على بطولة أوروبا بإحراز ٣٠/٣٠ فى لعبة الالكتروسبل .

وفى حفل مميز على هامش بطولة أوروبا للرماية، تم تكريم الرامى المصرى بيرو دوناتوا من محافظ مدينة ميسينا فى جزيرة صقلية، وأعطاه أعلى وسام "مواطن من الدرجة الأولى".

وحضر التكريم اللواء حازم حسنى وكلود فتال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، وهارى فارتان رئيس اللجنة الفنية للأطباق المروحية بالاتحاد المصرى للرماية، وفابيو دوًناتو وفرانكو دوناتو