شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تواصل الإقبال على "منفذ" تذكرتي بالمركز الأولمبى بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الجماهير الإقبال على منفذ تذكرتى بالمركز الأولمبى بالمعادى اليوم، الإثنين، لاستلام الـ FAN ID وشراء تذاكر مباراة مصر والكونغو الثانية للفراعنة بدور المجموعات.

ومن جانبه أكد عاطف حمودة المدير التنفيذى للمركز الأولمبى، أن هناك إقبالا جماهيريا بشكل متواصل على منفذ تذكرتى، مشيرًا إلى ان التذاكر أوشكت على النفاد، وأكد مسئولو المنفذ أنه لم يتبق سوى عدد قليل من تذاكر الدرجة الثالثة شمال.

ويستقبل منفذ تذكرتى بمركز الأولمبى بالمعادى، الجماهير، بداية من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء على مدار اليوم لخدمة كل الجماهير سواء المتواجدين من أجل تسلم بطاقة الهوية الخاصة بهم "FAN ID" أو الحصول على التذاكر.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تنطلق فى 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وتضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.