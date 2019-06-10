شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ"الخليج 365".. اتحاد الكرة يعلن مخاطبة "كاف" لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة "كاف" لمد القيد الأفريقى حتى يوم 5 أغسطس المقبل بدلاً من 31 يوليو كما كان مقررًا.

كان ”الخليج 365” قد أكد فى وقت سابق حصول هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية على وعد من مسئولى "كاف" بمد القيد الأفريقى، لتنتهى أزمة القيد التى تطرق إليها النادى الأهلى فى بيانه الأخير حيث أشار إلى أنه لن يتمكن من إشراك صفقاته الجديدة فى الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن منذ قليل انتهاء الدورى بعد أمم أفريقيا وتحديدًا يوم 30 يوليو المقبل.



