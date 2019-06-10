شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة، موعد إقامة مباراة الأهلى والزمالك، فى لقاء السوبر المصرى، لموسم 2018، والذى يجمع الفائز بلقب الدورى "الأهلى" ولقب كأس مصر "الزمالك".

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المحلى بين قطبى الكرة المصرية يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، دون أن يتم تحديد ملعب اللقاء أو توقيته.