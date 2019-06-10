شاهد.. إطلالة جديدة لكهربا بالأحمر فى باريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادى الزمالك صورًا جديدة لآخر إطلالاته بالأحمر خلال تواجده فى فرنسا. ويتواجد كهربا فى فرنسا لقضاء إجازة قصيرة فى إطار توقف الدورى. Advertisements كان خالد جلال المدير الفنى للفريق منح اللاعبين فترة راحة فى ظل توقف الدورى لاستعداد المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كهربا



محمود كهربا

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