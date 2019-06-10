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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة، على استكمال بطولة الدورى الممتاز، بعد أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتى ستكون ختام الموسم الحالى، فى الثامنة مساء يوم 30 يوليو المقبل، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة.وجاء جدول مباريات الدورى الذى اصدره اتحاد الكرة بشكل رسمى كالتالى..
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