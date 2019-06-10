سوبر كورة.. اتحاد الكرة يوجه 5 رسائل لحسم الجدل بشأن الموسم الاستثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة 5 رسائل قاطعة لحالة الجدل التى أصابت الشارع الكروي خلال الأيام الماضية ويحسم بذلك موقفه النهائى من كل الطلبات التى وجهتها الأندية سواء الأهلى أو الأندية الأخرى التى تشارك فى بطولة الدوري المصري.

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