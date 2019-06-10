شكرا لقرائتكم خبر عن معسكرا "هولندا وسلوفينيا" يجهزان فراعنة الطائرة إلى بطولة التشالينجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس دخول المنتخب الأول فى معسكر مغلق بهولندا وسلوفينيا بدءًا من يوم 21 يونيو الجارى .

يأتى دخول المنتخب فى هذا المعسكر استعدادًا لخوض منافسات بطولة التشالينجر المقرر لها الفترة من 3 حتى 7 يوليو المقبل بسلوفينيا أيضًا .

يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرًا على دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالفوز بالمركز الأول فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.