معسكرا "هولندا وسلوفينيا" يجهزان فراعنة الطائرة إلى بطولة التشالينجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس دخول المنتخب الأول فى معسكر مغلق بهولندا وسلوفينيا بدءًا من يوم 21 يونيو الجارى .
يأتى دخول المنتخب فى هذا المعسكر استعدادًا لخوض منافسات بطولة التشالينجر المقرر لها الفترة من 3 حتى 7 يوليو المقبل بسلوفينيا أيضًا .
يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرًا على دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالفوز بالمركز الأول فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.
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