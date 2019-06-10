مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365": تأجيل القيد الأفريقي يحل الأزمة.. واتحاد الكرة اعترف بأخطائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

وصف مصدر مسئول بالنادي الأهلي البيان الصادر مساء اليوم من اتحاد الكرة بخصوص أزمة مواعيد مباريات الدوري بـ"الواقعي"،وذلك بعدما حمل عددا من النقاط الإيجابية التي يمكن للأندية أن تتعاون مع الاتحاد بشأنها مستقبلا.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365":" أولا اتحاد الكرة اعترف بالأخطاء التي وقع فيها مثلما ذكر الأهلي في بياناته من قبل وعلي رأسها أهمية إنهاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية لكن لضيق الوقت لم يتم تنفيذ ذلك".

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وأضاف:" نقطة إيجابية أخري في بيان اتحاد الكرة وهي مطالبته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بترحيل باب القيد في البطولات الإفريقية للخامس من شهر أغسطس بدلاً من ٣٠ يوليو وعدم وقوع أي ضرر علي أي نادي، إلى جانب تأكيده على أن الأهلي هو قاطرة الرياضة المصرية وله قيمته ومكانته ".

وتابع :" تأكيد الاتحاد أيضا علي وجود اتصالات لتطبيق تقنية ال var في الموسم الجديد وبالتالي الأهلي استطاع تحريك المياه الراكدة في الكرة المصرية ".

وأتم حديثه:" موقف الأهلي الرسمي سيعلن خلال ساعات ويتم المشاورات الآن بين أعضاء مجلس الإدارة وسيتم إصدار بيان للرد فيه علي بيان الاتحاد".