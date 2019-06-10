هل يفقد الأهلي والزمالك وبيراميدز لاعبيه الدوليين في كأس مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن اتحاد الكرة المصري عن إقامة المباريات المتبقية من مسابقة كأس مصر خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبلين، بعد الانتهاء من كافة مواجهة الدوري الممتاز.

إقامة مباريات كأس مصر في هذه الفترة تهدد الأندية التي تنافس في البطولة بفقدان عدد من لاعبيهم الدوليين، في ظل إمكانية استدعائهم في معسكر يقام لمنتخب مصر في هذه الفترة.

وحسبما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أجندته السنوية، فإن فترة توقف دولي ستكون في الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل، يحق خلالها للمنتخبات خوض مباريات ودية.

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وستكون المباريات الودية بالنسبة للمنتخب المصري في تلك الفترة بمثابة استعداد لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسيلتقي الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر يوم 28 أغسطس، حيث سيصبح المتأهل منهما مهددًا بفقدان لاعبيه الدوليين الذين سيتم استدعائهم لمنتخب مصر في المواجهة التالية.

الفائز من لقاء الأهلي وبيراميدز سيلتقي مع حرس الحدود مطلع سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي تقام خلاله مباراة الزمالك مع مصر المقاصة، ليصبح الفريقين أيضًا مهددان بفقدان أي لاعب يتم استدعاءه للمنتخب.

كما ستقام مباراتي الدور قبل النهائي يوم 5 سبتمبر، أي في منتصف فترة التوقف الدولي، ليصبح الرباعي المتأهل لهذا الدور مهددًا بفقدان الدوليين، قبل إقامة النهائي يوم 9 سبتمبر قبل يوم واحد من نهاية هذه الفترة.