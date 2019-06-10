"لن نتراجع".. أول تعليق للأهلي على المواعيد الجديدة للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لن تتراجع وتتخلى عن الطلبات التي اشترطت تحقيقها من أجل استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تنفيذ مطالب الأهلي رسمياً بإعلان استكمال بطولة الدوري المصري والكأس المحلي بعد بطولة أمم إفريقيا، ليمتد الموسم الحالي حتى 18 سبتمبر المقبل.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال مرجان:"الأهلي لن يتنازل عن حقوقه، سنواصل التصعيد لدى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية".

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وأضاف مرجان:"نسلك الطرق الشرعية من أجل حفظ حقوق النادي الأهلي، ولا نتجه إلى شاشات التلفزيون أو الصراخ وغير ذلك".

وتابع مدير الأهلي:"عندما يتخذ مجلس الإدارة قراراً فهذا القرار يكون غير قابل للتراجع، ولذلك متمسكون بقراراتنا في الاجتماع الأخير، وسنواصل المسلك القانوني".

وأنهى مرجان:"تقدمنا بالشكوى الأولى، واليوم كان لنا حضور في اللجنة الأولويمبية، ويوم الأربعاء المقبل هناك جلسة استماع أخرى، وسنستمر في الإجراءات القانونية".