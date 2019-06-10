كردي يكشف لمصراوي حقيقة "صورة الراقصة" في معسكر الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

كشف كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الأولمبي، حقيقة الصورة المتداولة للاعبي الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد حول سهرهم في أوزبكستان.

وقال كردي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين: "تلك الصورة المتداولة كانت أثناء تواجد البعثة في حفل عشاء أقامه محافظ أنديجان (المدينة التي استضافت المباراة الودية أمام أوزبكستان)".

وأضاف: "شهد الحفل تواجد جميع أفراد البعثة وشهد أيضًا عزف الموسيقى، لكن لم يشهد رقص أو راقصات كما يزعم البعض، المعسكر يشهد حالة من الالتزام والانضباط لتحقيق أقصى استفادة فنية منه".

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وأكمل: "حضر حفل العشاء الفريقين الأوزبكي والمصري وجميع أفراد البعثة وأعضاء من اتحاد الكرة الأوزبكي ومسئولي مدينة أنديجان، في إطار الاستقبال الحافل الذي تقابل به بعثة المنتخب الأولمبي منذ لحظة وصوله".

وأتم: "مسؤولو أوزبكستان حريصون على تقوية العلاقات مع مصر خاصةً بعد زيارة الرئيس المصري إلى أوزبكستان خلال الأشهر الماضية، ومن الواضح أنها تركت أثرًا ممتازًا لدى جمهورية أوزبكستان والمسؤولين هناك".

يُذكر أن المنتخب المصري الأولمبي خسر المباراة الودية التي جمعته مع مضيفه أوزبكستان أمس الأحد بنتيجة (2-0)، في إطار الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.