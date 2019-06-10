رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مؤجلات الدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن موعد المباريات المتبقية من الدوري المصري وكأس مصر، حيث سيتم إقامتهم بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

وأكدت لجنة المسابقات أن جدول المباريات المؤجلة سيبدأ بمباراة الجونة ضد الزمالك يوم 23 يوليو المقبل، بعد انتهاء منافسات كأس الأمم بأربعة أيام.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات كأس مصر يوم 28 أغسطس بمواجهة الأهلي ضد بيراميدز، على أن تستكمل المباريات تباعًا لتقام المواجهة النهائية يوم 9 سبتمبر.

Advertisements

وطبقا لبيان اتحاد الكرة، فأن مباريات الدوري المصري ستنتهي يوم 30 يوليو بمباراة تجمع الأهلي مع الزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وعن المباراة النهائية لكأس مصر، من المقرر أن تقام في استاد القاهرة الدولي، على أن يستضيف ملعبي السلام والإسماعيلية مباراتين في دوري الثمانية وقبل النهائي.

وجاء جدول المواعيد كالتالي: