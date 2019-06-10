تقرير.. جريزمان قد يكون بوابة مبابي للإنتقال لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الاثنين أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون الخيار البديل لمهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان جريزمان، إذا فشلت محاولات انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

وقالت صحيفة "أ س" إن انتقال جريزمان لباريس سان جيرمان سيفتح الباب أمام النجم الصاعد كليان مبابي للرحيل إلى ريال مدريد، حيث يتطلع اللاعب إلى دور أكبر في المستقبل سواء مع النادي الباريسي أو مع نادي أخر، حسبما صرح هو في الأيام الماضية.

وقال مبابي في تصريحاته: "أعتقد أنه حانت لحظة الاضطلاع بمسؤولية أكبر، ربما يكون ذلك مع باريس سان جيرمان الذي أشعر بالسعادة داخله أو في مكان أخر مع مشروع جديد".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن علاقة مبابي مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا في باريس سان جيرمان يشوبها التوتر نظرا للفارق الكبير بين المميزات، سواء المادية أو المعنوية، التي يتمتع بها كلا اللاعبين في النادي الفرنسي.

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وأكدت "أ س" أن رغبة مبابي في الانتقال إلى ريال مدريد لا يشوبها أي شك، واستندت في هذا الصدد على تصريحات المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، أوناي ايمري، الذي قال: "علينا أن نقنعه بالبقاء بزيادة راتبه لأنه يفكر في الانتقال إلى ريال مدريد".

وعلى الجانب الأخر، يخطط فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، لضم مبابي خلال العامين القادمين، حيث قرر أن يستعين في هذا الصدد بنفس استراتيجيته التي مكنته من الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي ايدن هازارد.

يشار إلى أن ريال مدريد سعى وراء إنهاء صفقة ضم هازارد لصالحه طوال عامين، وكان ذلك من خلال محاولاته لإثناء اللاعب البلجيكي عن التوقيع على عقود جديدة مع تشيلسي ومن ثم ضمه بمقابل مادي أقل كلفة في أخر موسم له مع الفريق اللندني.

ويمتد تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى عام 2023، ولكن ريال مدريد يسعى إلى الحصول على خدمات اللاعب قبل هذا الوقت بعامين على أقصى تقدير وتحديدا في 2021، حيث ستكون حينها إدارة باريس سان جيرمان قد أدركت أن اللاعب لن يمدد تعاقده ومن ثم فإن بيعه في ذلك الوقت سيعود عليها بمكاسب مادية أفضل من تركه يرحل بلا مقابل.