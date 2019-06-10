مجموعة مصر.. بيليات يقود القائمة النهائية لزيمبابوي في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن منتخب زيمبابوي بقيادة مدربه الوطني صنداي ماريمو القائمة النهائية للفريق استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الأولى بأمم إفريقيا مع منتخبات مصر صاحب الأرض والكونغو الديمقراطية الذي كان المنافس الرئيسي له في مجموعته بالتصفيات وكذلك منتخب أوغندا.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في المسابقة بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو على ملعب ستاد القاهرة.

وضمت قائمة زيمبابوي النجم المخضرم خاما بيليات، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الذي ارتبط اسمه لدى الجماهير المصرية في دوري أبطال إفريقيا حين كان يمثل صنداونز الجنوب إفريقي.

وجاءت القائمة مكونة من 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي)، إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز)، إلفيس تشيبيزيزي (باروكا).

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الدفاع: تينداي داريكوا (نوتينجام فورست)، جيمي دزينجال (باور ديناموز)، تينايدج هاديبي (كايزر تشيفز)، ديفاين لونجا (جولدن أروز)، أليك موديمو (كيفن درويدز)، رونالد بفومبيدزال (بلومنفنتين سيلتك).

الوسط: تالينت تشاوابيوا (أمازولو)، ثاباني كاموسوكو (يانج أفريكانز)، أوفيدي كارورو (أمازولو)، تافادزوا كوتينيو (عزام)، كوداكواشي ماهاشي (أورلاندو بايرتس)، مارشال مونتيسي (أورلاندو بايرتس)، مارفيلوس ناكامبا (كلوب بروج)، داني فيري (جولدن أروز).

وفي الهجوم: خاما بيليات (كايزر تشيفز)، نياشا موشيكوي (داليان ييفانج)، والتر موسونا (بولوكواني سيتي)، نوكس موتيزوا (جولدن أروز)، تينوتيندا كادويري (لو هافر)، إيفانز روسيكي (سوبر سبورت).

وكان منتخب زيمبابوي حقق خلال مسيرته في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين ليحجز صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، علما بأن لاعبيه سجلوا تسعة أهداف في الست مباريات.

جدير بالذكر أن منتخب زيمبابوي خلال المشاركات الثلاث السابقة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، خرج الفريق من الدور الأول (دور المجموعات) في نسخ 2004 و2006 و2017.