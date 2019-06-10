100 مشجع غاني يسافرون إلى مصر لحضور كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قررت وزارة الشباب والرياضة الغانية، نقل 100 مشجع غاني إلى مصر خلال الأيام المقبلة، لحضور مباريات الفريق في كأس أمم أفريقيا.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الغانية، أنها سترسل 100 مشجع إلى مصر لحضور مباريات كأس أفريقيا.

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وأكد إلفيس أدجي باه المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات نقلها موقع فوتبول غانا، أن وزارة الشباب والرياضة هناك نقوم حاليًا بالتفاوض مع عدد من المؤسسات من أجل تيسير عملية نقل الجماهير.

وأضاف، أن غانا تريد الفوز بالبطولة في هذه النسخة، لذلك تقوم الوزارة بهذا الأمر بناء على توصية من رئيس البلاد.

يذكر أن المنتخب الغاني يحل في المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، والتي تضم إلى جانبه الكاميرون، بنين وغينيا بيساو.