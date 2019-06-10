وقال المصدر، إن اللاعب تلقى عدة عروض لكنه يفضل البقاء داخل النادي ولو على سبيل الإعارة. وكان مؤمن قد تلقى عدة عروض في الأيام القليلة الماضية للرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة، والتي كان آخرها من المقاولون العرب.

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كانت هذه تفاصيل خبر آخرها المقاولون العرب.. مؤمن زكريا يحسم موقفه من عروض الصيف للرحيل عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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