طلعت يوسف يحسم موقفه من تدريب الاتحاد السكندري

طلب طلعت يوسف المدير الفنى السابق لفريق مصر المقاصة مهلة من إدارة نادى الاتحاد السكندري لحسم قراره من تدريب الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

وقاد يوسف، الاتحاد السكندري هذا الموسم في مباراة واحدة أمام سموحة انتهت بفوز زعيم الثغر وأبقته في الدوري الممتاز بعد أن كان مهددا بالهبوط.

وبات طلعت يوسف هو الأقرب لقيادة الاتحاد السكندري بعد موقفه من الفريق خلال الموسم الحالي بعد موافقته علي قيادة الفريق في مرحلة صعبة عقب استقالة حلمي طولان المدير الفني السابق.

ومن المقرر أن يحسم طلعت يوسف قراره بعد غد على أقصى تقدير.