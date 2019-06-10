كريم عبد الجواد يحقق الانتصار في اليوم الثاني لبطولة سي اي بي للاسكواش

تألق اللاعب المصري كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالميًا علي اللاعب النيوزيلاندي بول كول المصنف السادس علي العالم، ليحقق الفوز في ثاني أيام بطولة سي اي بي للإسكواش. بي للإسكواش. واستمرت المباراة لمدة 40 دقيقه بنتيجة أشواط (0/2) بواقع نقاط (13/11) (11/5) في منافسات اليوم الثاني لدورالمجموعات من بطولة السوبر العالمي للاسكواش "سي اي بي" التي يقوم بتنظيمها أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار .

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