كريم عبد الجواد يحقق الانتصار في اليوم الثاني لبطولة سي اي بي للاسكواش

تألق اللاعب المصري كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالميًا علي اللاعب النيوزيلاندي بول كول المصنف السادس علي العالم، ليحقق الفوز في ثاني أيام بطولة سي ايبي للإسكواش.
واستمرت المباراة لمدة 40 دقيقه بنتيجة أشواط (0/2) بواقع نقاط (13/11) (11/5) في منافسات اليوم الثاني لدورالمجموعات
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