نور الطيب تفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للاسكواش

تألقت نور الطيب المصنفة الخامسة علي العالم حسب التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للاسكواش علي مواطنتها لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الرابعة عالميًا فيمباراة استمرت 40 دقيقة.
وجاءت نتيجة الأشواط (1/2) بواقع نقاط 11/4 ، 7/11 ، 11/8 في منافسات اليوم الثاني
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