رنيم الوليلي تفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للاسكواش للسيدات

تألقت لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا حسب التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للاسكواش علي الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة علي العالم. واستمرت المباراة 37 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط (11/5)(11/7) (10/12) في منافسات اليوم الثاني لدورالمجموعات من بطولة السوبر العالمي للاسكواش "سي اي بي" التي يقوم بتنظيمها أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 ألف دولار.

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