التايكوندو يعلن أسماء مدربي منتخب الناشئين استعدادا لبطولة العالم

أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم عن أسماء مدربي منتخب الناشئين الذي يستعد لبطولة العالم المقرر إقامتها أغسطس المقبل.
وقال أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحادوالقائم بأعمال المدير التنفيذي في تصريحات خاصة للوفد، انه تم اختيار كل من أحمد حسن ومصطفى ذكي لتدريب الأولاد
وأضاف سلطان أن مجلس الإدارة اسند مهمة الإشراف على المنتخب إلى محمد منير عضو المجلس.
ومن المقرر يدخل المنتخب في معسكر مغلق بداية من غد الثلاثاء بمركز المنتخبات الوطنية بالمعادي.
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