أول قرار من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محامي سويسري لتصعيد أزمة مواعيد مباريات الدوري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". ويعكف فريق قانوني بالنادي الأهلي على تجهيز أدلة ومستندات تؤكد أضرار قرار استكمال بطولة الدوري بعد كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر ويسدل الستار عليها يوم 19 يوليو المقبل.

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