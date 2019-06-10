تعادل سلبي بين إسبانيا والسويد في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيا والسويد، بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك خلال اللقاء المقام بينهما حاليا على ملعب سانتياجو برنابيوضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات يورو 2020.
ووصل المنتخب الإسباني في العديد من المناسبات
ويحتل المنتخب الإسباني المركز الأول برصيد 9 نقاط بينما يأتي المنتخب السويدي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
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