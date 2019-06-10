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تعادل سلبي بين إسبانيا والسويد في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيا والسويد، بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك خلال اللقاء المقام بينهما حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو

ضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات يورو 2020.

ووصل المنتخب الإسباني في العديد من المناسبات

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لمرمي المنتخب السويدي إلا أن هجماته لم تكتمل لصلابة دفاع السويد.

ويحتل المنتخب الإسباني المركز الأول برصيد 9 نقاط بينما يأتي المنتخب السويدي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

 

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