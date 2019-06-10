كوتينيو: قدمت موسما سيئا مع برشلونة

أعرب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو مهاجم نادي برشلونة، عن حزنه على الأداء الذي ظهر به خلال الموسم المنقضي، مع الفريق الكتالوني. وقال كوتينيو قي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أقدم موسما جيدا.. أدائي كان أسوأ بكثير مما توقعت". الإسبانية: "لم أقدم موسما جيدا.. أدائي كان أسوأ بكثير مما توقعت". وأضاف نجم برشلونة: "الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة من جديد، تأتي من خلال العمل الجاد، وأنا أقوم بذلك". وذكرت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة كوتينيو في الرحيل عن قلعة الكامب نو هذا الصيف، بعدما قدم مستويات متواضعة للغاية، وتعرض لصافرات استهجان من جانب جماهير الفريق.

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